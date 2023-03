Riforma pensioni, più lunghi i tempi per quota 41: per il 2024 si punta a previdenza integrativa e nuovi lavori usuranti, tra i quali i portalettere (Di martedì 14 marzo 2023) Riforma pensioni, più lunghi i tempi della quota 41: per il 2024 il governo guidato da Giorgia Meloni punterebbe con convinzione sulla previdenza integrativa e su nuovi lavori usuranti, tra i quali i potrebbero rientrare i portalettere. Lo stato di salute dei conti pubblici non è proprio brillante e la presidente del Consiglio dei ministri ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023), piùdella41: per ilil governo guidato da Giorgia Meloni punterebbe con convinzione sullae su, tra ii potrebbero rientrare i. Lo stato di salute dei conti pubblici non è proprio brillante e la presidente del Consiglio dei ministri ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In #Francia gli scioperi contro la riforma delle pensioni continuano! Oggi sciopero nazionale … - SkyTG24 : Parigi sommersa dai rifiuti, è caos per lo sciopero dei netturbini contro riforma pensioni - Agenzia_Ansa : Caos rifiuti a Parigi. Gli operatori della nettezza urbana, da nove giorni in lotta contro la riforma delle pension… - giannir93902499 : @dottorbarbieri Ma la riforma delle.pensioni aspetta il tavolo Godot? - AseroGiovanna : RT @EnricoFaraboll1: Circa 5,5mila tonnellate di immondizia marciscono per le strade di Parigi. I servizi pubblici sono in sciopero a causa… -