LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2023 in DIRETTA: Fernandez vince gara-2, torna sul podio Herlings

20.52 vince il Gran Premio Fernandez (prima volta assoluta per lui), seconda posizione a pari merito l'olandese Herlings e lo spagnolo Prado. Per quanto riguarda gara-2 torna sul podio l'olandese dopo l'anno di assenza dalla MXGP per infortunio. Guadagnini ottavo posto assoluto nel GP e anche nella gara-2. Prado non perfetto nella seconda gara, si accontenta solo di un sesto posto. Forato conclude tredicesimo e Lupino diciassettesimo. 

20.48 Ecco la classifica finale di gara-2: 
1 70 Fernandez, Ruben ESP HON 34:43.013 
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:50.333 
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:52.712 
4 41 Jonass, ...

