Caro Porro | mio nonno era partigiano | l’Anpi la smetta col fascismo

(Di domenica 12 marzo 2023), ti scrivo per commentare il comportamento del, la Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che trovo sempre più fazioso e addirittura, spesso, in contraddizione con il suo stesso nome. Uno degli ultimi esempi riguarda l’intervento del suo presidente, Gianfranco Pagliarulo, alla manifestazione di Firenze di qualche giorno fa. Nel suo discorso, che trascritto riempie circa una quarantina di righe, il da sempre convinto comunista è riuscito ad infilare addirittura una ventina di volte i termini fasci, fascisti,, nazie tutte le loro varianti. Forsenon si è accorta che nel 2023 le sue frasi e invettive sempre più violente, queste sì, squadriste ed estremiste, sono solo propaganda politica a favore di una sinistra che boccheggia e fa acqua da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Un commensale mi manda questa interessantissima recensione sul patto segreto tra i due dittatori #Hitler e #Stalin… - NicolaPorro : Un commensale si sfoga: 'Tutti a accusare il #governo per la #strage di #migranti a #Crotone . Ma a nessuno viene i… - 6apPpb4v4PkUtUS : @NicolaPorro Caro Porro anziché fare zuppe si dia anche lei allo sport. magari trova qualcuno che da un milione pur… - MaxfromGenoa : @NicolaPorro Caro Porro hai fatto proprio una gran cazzata. - SergioCurioni : @NicolaPorro Mi faccia capire, se il milione lo prende un uomo, calciatore, va bene anche se critica la società at… -

Per approfondire:, ti racconto tragica storiella delle fantasie green Auto elettrica vs benzina, svelato il bluff: costa di più e ci mette più tempo Le 3 minacce green all'economia ..., dopo la mia lettera di qualche giorno fa sulle tasse europee green , farei alcune piccole considerazioni personali (chiarisco subito che per me è certo che l'uomo ha avuto ed ha un forte ...Ad esempio, prima di andarsene Draghi ha approvato una garanzia dello Stato su un mega prestito di 17 mld all'Enel "per affrontare ilenergia ". Nel grafico seguente si vede che dopo anni di ...