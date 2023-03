Masterclass Steve Vai | aperta fino al 31 marzo la call per le band rock emergenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... METALHEADIT : STEVE VAI, aperta la call rivolta alle band rock emergenti che apriranno la masterclass - NTR24 : Aperta fino al 31 marzo la call rivolta alle band rock emergenti che apriranno la masterclass di Steve Vai ad Apoll… -

Dopo la laurea con il massimo dei voti al Conservatorio di Rovigo e le numerosein giro ... Suona, tra gli altri, con:Cardenas, Micheal Blake, Jason Lindner, Kelvin Sholar, Mark de ...Visioninmusica: il 18 maggio l'Auditorium Gazzoli di Terni ospiterà il chitarristaVai con "Alien Guitar Secrets". Il 18 maggio prossimo l'Auditorium Gazzoli di Terni ospiterà, nell'ambito della stagione 2023 di Visioninmusica, il chitarristaVai con 'Alien ...INFO & BIGLIETTIVAI Alien Guitar SecretsGiovedì 18 Maggio 2023 (ore 20) durata: 3 ore Auditorium Gazzoli via del Teatro Romano 13 - Terni POLTRONISSIMA 90,00 (dalla fila A alla F +...

Masterclass Steve Vai, aperta fino al 31 marzo la call per le band ... anteprima24.it

Join us at Pikes for an exclusive wine tasting masterclass hosted by Chief Winemaker, Steve Baraglia and Senior Winemaker, Andrew Kenny. Held in the beautiful ...Wolves could repeat their Gibbs-White masterclass, as Ryan Giles' storming performances in the Championship look likely to make him a wanted man.