RaiNews : A Pierantonio risulta impraticabile quasi l'80% delle abitazioni. Nella notte la terra ha tremato a Udine: sisma di… - HSkelsen : Arrivano voci preoccupanti dalla Russia, accusano gli ucraini di essere entrati nella regione di Bryansk con due Gr… - momentosera : #Terremoto in #Umbria, inizia la conta dei danni. Dopo le scosse, sono decine gli edifici inagibili. A Pierantonio…

Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, sonogliancora inagibili in alta Umbria a seguito dei controlli svolti dopo le scosse di terremoto che hanno colpito la regione, con epicentro nella zona di Umbertide . La situazione ad ...Sono- riferiscono i vigili del fuoco - glirisultati inagibili in Umbria dopo i controlli svolti fino a questo momento in seguito alle scosse di terremoto dei giorni scorsi con epicentro ...Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco glirisultati inagibili dopo i controlli svolti sono. A Pierantonio, dove quasi l'80 per cento delle abitazioni presenta impraticabilità ...

Decine di edifici inagibili in alta Umbria dopo il terremoto Sky Tg24

Tra le zone più colpite la frazione di Pierantonio, dove quasi l'80% delle abitazioni presenta inagibilità di vario genere, e anche la chiesa è stata chiusa, con i vigili del fuoco che già da venerdì ...Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco gli edifici risultati inagibili dopo i controlli svolti sono decine. A Pierantonio, dove quasi l'80 per cento delle abitazioni presenta impraticabilità ...