Gasperini alla Juventus: solo ad una condizione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gasperini potrebbe approdare a Torino solamente ad una condizione. Si tratta di un “vincolo” sul mercato che l’allenatore potrebbe imporre L’attuale tecnico dell’Atalanta non si trova affatto in una situazione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 8 marzo 2023)potrebbe approdare a Torino solamente ad una. Si tratta di un “vincolo” sul mercato che l’allenatore potrebbe imporre L’attuale tecnico dell’Atalanta non si trova affatto in una situazione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mr_Zed : @parodyferrero Tuchel mi piacerebbe molto. Mentalitá internazionale che alla Juve manca totalmente. Tudor mi intrig… - gabrielevalli7 : @BenCroce72 @parodyferrero Allegri prima di arrivare alla Juve diceva di peggio, fai un ripasso se non ricordi. Det… - chrygenoa1893 : @marcomolfi @grifoncina1977 @Frendrupismo @GilaGilardino Premettendo la fiducia totale a Gilardino e alla società,… - leveritadelvino : @IlarioDiGiovamb @TotoC87 Simeone non è andato alla Lazio perché era d’ accordo con Gasperini alla Roma - StefanoVerbania : @M1_Magnum Sinceramente non dice niente, non fa gestacci e si limita ad esultare con lo sguardo alla tribuna centra… -