Highlights Olimpia Milano-Scafati 89-80, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 5 marzo 2023) Gli Highlights di Olimpia Milano-Scafati, match valevole per la ventesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui i padroni di casa allenati da coach Ettore Messina si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 89-80. I biancorossi, dunque, hanno consolidato il loro primato in classifica balzando a quota 32 punti. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Glidi, match valevole per la ventesima giornata del campionato didi, in cui i padroni di casa allenati da coach Ettore Messina si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 89-80. I biancorossi, dunque, hanno consolidato il loro primato in classifica balzando a quota 32 punti. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiocavagnera : Olimpia Milano batte l’Olympiacos in una meravigliosa serata al Mediolanum Forum d’Assago. Riviviamola negli highli… - OlimpiaMiNews : Olimpia Milano batte l’Olympiacos in una meravigliosa serata al Mediolanum Forum d’Assago. Riviviamola negli highli… - AlessandroMagg4 : Olimpia Milano batte l’Olympiacos in una meravigliosa serata al Mediolanum Forum d’Assago. Riviviamola negli highli… - sportli26181512 : Eurolega, Olimpia Milano-Olympiakos 83-62: gli highlights: Al Forum di Assago la squadra di Messina si toglie lo sf… - sportli26181512 : Eurolega, Olimpia Milano-Olympiakos 83-62: gli highlights: Al Forum di Assago la squadra di Messina si toglie lo sf… -