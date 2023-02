Calcio: una tripletta di Di Maria trascina la Juve a Nantes, bianconeri agli ottavi di Europa League (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nantes, 23 feb. - (Adnkronos) - La Juventus vola agli ottavi di Europa League sulle ali di Angel Di Maria. Il 'Fideo' firma una tripletta allo stadio della Beaujoire di Nantes ed elimina i francesi dalla seconda competizione europea per club. Il 35enne fuoriclasse di Rosario sblocca il match al 5' con un fantastico tiro a giro dal limite dell'area di rigore. Si ripete al 20' procurandosi un rigore (rosso diretto a Pallois) e trasformandolo. Al 33' della ripresa completa l'opera con un colpo di testa. Lo stadio di Nantes è un catino infuocato che prova a spingere i propri beniamini verso un'impresa che dopo il pari dell'Allianz Stadium pareva possibile ma già dopo 5' devono inchinarsi alla classe del campione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. - (Adnkronos) - Lantus voladisulle ali di Angel Di. Il 'Fideo' firma unaallo stadio della Beaujoire died elimina i francesi dalla seconda competizione europea per club. Il 35enne fuoriclasse di Rosario sblocca il match al 5' con un fantastico tiro a giro dal limite dell'area di rigore. Si ripete al 20' procurandosi un rigore (rosso diretto a Pallois) e trasformandolo. Al 33' della ripresa completa l'opera con un colpo di testa. Lo stadio diè un catino infuocato che prova a spingere i propri beniamini verso un'impresa che dopo il pari dell'Allianz Stadium pareva possibile ma già dopo 5' devono inchinarsi alla classe del campione del ...

