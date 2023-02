Andromaca e le altre | una retorica maschile

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 5 febbraio 2023) «La guerra è affare di uomini». Quante volte l’abbiamo sentita e risentita, questa frase? Non abbiamo constatato il suo inveramento ancora una volta, per l’ennesima volta, nell’interminabile conflitto in Ucraina, L'articolo proviene da il manifesto.