Fondo sovrano | l' attacco segreto di Berlino e Ursula all' Italia | cosa accadrà

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Qualcuno, stavolta, ci aveva creduto. Del resto, a spingere sulla necessità di fronteggiare l'inflazione (e il super piano da 370 miliardi degli Stati Uniti) con unUe, un Recovery bis per intendersi, oltre all', alla Spagna e pure alla Francia, c'erano diversi commissari, come Paolo Gentiloni e Thierry Breton, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, e persinovon der Leyen, che da un po' continuava a parlare di strumenti finanziari comuni da affiancare agli aiuti di Stato. Qualche giorno fa, però, daè arrivato l'altolà. «I fondi esistenti come il NextGenerationEu e il RepowerEu sono già una risposta» all'Inflation reduction Act americano», ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, spiegando che è persino inutile aprire il dibattito su ...