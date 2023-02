La folle stagione di trasferimento del Nottingham Forest | tutti i 29 acquisti di Tricky Trees in questa stagione

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Quando ilha completato il 25esimo acquisto della finestra di mercato, il giocatore stesso ha riassunto al meglio laal City Ground. “Era un mio sogno giocare in Premier League e sono davvero entusiasta di far parte di questo meraviglioso club in rapida crescita”, ha detto Felipe. In rapida crescita davvero. volti al club sin dalla loro promozione – e incredibilmente… non era nemmeno il cognome attraverso la porta. Quindi chi ti sei perso? Ecco il compendio completo deglidei Garibaldi dal primo all’ultimo – e davvero volere essere l’ultimo, dato che ...