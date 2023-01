Cospito trasferito nel carcere di Opera Nordio | Il 41 bis resta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - "Alfredosi trova già neldi". Lo riferisce all'AGI il suo legale, Flavio Rossi Albertini. L'anarchico è statodaldi Sassari a quello dinel pomeriggio. Ilè dotato di un raggio destinato alla degenza dei detenuti malati, il cosiddetto Csi (Centro Sanitario Interno) che non ha invece il 'Bancali' di Sassari. Nel caso in cui le condizioni del recluso dovessero precipitare tanto da richiedere un ricovero, verrebbeall'ospedale San Paolo 'collegato' all'istituto penitenziario. Non ci sarebbe stato un aggravamento di salute nelle ultime ore alla base della decisione di trasferiredalsardo a quello meneghino. Secondo quanto ...

Leggi anchenel carcere di Opera a Milano Anarchici, Meloni: "Lo Stato non si fa intimidire" Roma, incendiate 5 auto Telecom: anarchici rivendicano Alfredo, appello artisti:......portata anche l'informativa su Alfredodei ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Giustizia. Proprio in queste ultime ore, il detenuto in regime di 41 - bis è statodal ...

Cospito, Nordio dice no alla revoca del 41-bis: “Deciderà la Cassazione a marzo” Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, l'anarchico trasferito a Milano nel carcere di Opera. Nordio: "Tutelata la salute ma il 41bis n… la Repubblica

Cospito trasferito a Milano, Nordio: “Tutela della salute priorità assoluta”. Resta al 41 bis, Piantedosi: “G… La Stampa

Cospito trasferito a Opera ma continuerà a rifiutare il cibo. Linea ferma del CdM: «No condizionamenti» Corriere della Sera

Alfredo Cospito trasferito nel carcere di Opera | Piantedosi: "E' pericoloso" | Garante: "Valutare alternative al 41 bis" TGCOM

Angelica Milia, la dottoressa personale di Cospito, ieri aveva sostenuto che il detenuto era a "rischio fibrillazione", per il forte calo di peso, oltre 40 chili, e ne aveva sollecitato il ...Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell’istituto penitenziario lombardo alle 17.45 di oggi. Lo riporta una nota del ministro della Giustizia, in cui si legge ancora che “il trasferimento ...