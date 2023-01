Milan | Maldini | “Maignan speriamo di averlo a febbraio” | poi la risposta su De Ketelaere

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sembrava impossibile, eppure come un fulmine a ciel sereno, quando più in basso non si poteva andare, ilè crollato ancora, forse nel peggiore dei modi. Difficile far peggio di un derby di Supercoppa perso 3-0, eppure il 4-0 inflitto dalla Lazio ai rossoneri sa proprio di ulteriore batosta ancor più difficile da digerire. AC(Getty Images) Con la perdita del primo trofeo stagionale e l’uscita in Coppa Italia per mano del Torino, la situazione in casaassume toni sempre più paradossali, anche alla luce di un primato distante 12 punti nonostante lo si porti cucito sul petto. Ad aggiungere altra carne al fuoco, inoltre, ci ha pensato l’intervento post-partita da parte di Paolo. “Vi spiego il nostro calo”, le parole diIntervenuto nel post-match ai microfoni ...

Mercatonon spegne le voci su Zaniolo: "Non neghiamo la realtà, ma." . Dall'Atalanta 2019 alla Lazio 2023: ilriscopre la crisi. Dopo il pesante 4 - 0 subito in casa della Lazio ...Paoloha gli occhi stanchi e il volto tirato quando si presenta davanti alle telecamere pochi ... E allora, in casi come questo, vale la pena attingere al passato recente, che per ilè ...

Milan, Maldini: "Zaniolo Ha detto tutto Massara, non ci discostiamo dalle nostre possibilità" Fantacalcio ®

Milan, Maldini: "Zaniolo Valutiamo le opportunità. Ma sempre nel perimetro delle nostre possibilità" Voce Giallo Rossa

Milan, Maldini: "Zaniolo Valutiamo le opportunità, ma non ci discostiamo dalle nostre possibilità" LAROMA24

Milan, Maldini corre ai ripari: colpo a sorpresa per inseguire il Napoli Newsby

Al termine di Lazio-Milan, Paolo Maldini è intervenuto in mixed zone per parlare del momento che stanno passando i rossoneri: “E’ un momento delicato, ma siamo comunque secondi e agli ottavi di ...Milan: i dettagli della cessione di Bakayoko. Il francese è di proprietà del Chelsea Il centrocampista francese ha accettato l'offerta dei turchi dell'Adana Demispor. Bakayoko lascerà il Milan in ques ...