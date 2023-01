Alice Campello | incubo finito torna allo stadio | Alvaro Morata segna e le dedica un gol

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo la tempestail sereno. La paura per il parto e le giornate in terapia intensiva sono ormai un ricordo. Ora,ria Madrid al Vicente Calderon per tifare l'Atletico del ...

Dopo la tempesta torna il sereno. La paura per il parto e le giornate in terapia intensiva sono ormai un ricordo. Ora,ritorna a Madrid al Vicente Calderon per tifare l'Atletico del marito Alvaro Morata . E la conclusione è stata degna di nota: l'Atletico ha trionfato 3 - 0 contro il malcapitato ...Nelle foto la moglie, la fashion blogger mestrinae la quartogenita della coppia, Bella, nata lo scorso 9 gennaio. Nelle immagini,e baby Bella si trovano allo stadio di Madrid ... Alice Campello, la prima volta allo stadio con Bella a tifare papà Alvaro Morata. Fan increduli: «Ha 12 giorni Dopo la tempesta torna il sereno. La paura per il parto e le giornate in terapia intensiva sono ormai un ricordo. Ora, Alice Campello ritorna a Madrid al Vicente Calderon per ...Dopo il grande spavento per il parto e le giornate in terapia intensiva, Alice Campello ritorna a Madrid al Vicente Calderon per tifare ...