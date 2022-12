Vite al limite su Real Time | stasera Brianna Dias

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il giorno 4 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 7 dialcon protagonista Brianne(a volte chiamata anche). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre alle difficoltà legate al programma ha dovuto anche affrontare il peggioramento dello stato di salute del marito e pure un avvelenamento alimentare.al– BrianneBrianne, la protagonista, ha 30 anni, vive a Florence nell’Oregon dove si è trasferita perché la vita è meno cara, e all’inizio del suo percorso pesa ben 335 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 173 kg ...

