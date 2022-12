Ratzinger | vescovo Bergamo | ' ha vissuto il suo essere uomo di Vangelo fino all' ultimo'

Agenzia ANSA

... gaffe internazionali come lo scivolone della scomunica revocata alnegazionista lefebrviano Williamson per il quale, successivamente, Papasi scusò con gli ebrei per non avere ......le stesse scelte retrò in merito ai paramenti indossati da. Complice anche il gusto antiquato del suo maestro delle celebrazioni liturgiche, monsignor Guido Marini , attualedi ... Ratzinger: vescovo Muser, conosceva molto bene l'Alto Adige - Trentino AA/S È morto il Papa emerito Benedetto XVI, aveva 95 anni, e si era dimesso nel 2013 dopo un pontificato durato 8 anni. La Sala Stampa vaticana ha annunciato che la morte è sopravvenuta alle 9.34 nella res ...Cordoglio aclista per la scomparsa di Papa Ratzinger: «Nella Caritas in veritate ha ricordato che "la giustizia riguarda tutte le fasi dell’attività economica”, e che senza giustizia non si dà un’econ ...