(Di sabato 31 dicembre 2022) BELGRADO – Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato al collega serbo Aleksandar Vučić un messaggio di auguri per il Nuovo Anno nel quale sottolinea il progressivo sviluppo dei rapporti bilaterali tra Mosca e Belgrado. Nel darne notizia, i media serbi riferiscono della soddisfazione di Putin per il carattere di 'partenariato strategico' assunto dalle relazioni

: 'Rafforziamo il partenariato strategico' Principale alleato della Russia nei Balcani, la Serbia - legata a Mosca da storici rapporti di amicizia - è l'unico Paese europeo, insieme alla ...Il presidente russo Vladimirha inviato al collega serbo Aleksandarun messaggio di auguri per il Nuovo Anno nel quale sottolinea il progressivo sviluppo dei rapporti bilaterali tra Mosca e Belgrado. Nel darne notizia,... Putin a Vucic: “Rafforziamo il `partenariato strategico´” (ma i Serbi non sono in Europa) Il capo di stato russo Putin ha tenuto il suo usale discorso di fine anno ma non dal Cremlino come al solito. Ecco i punti salienti.Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto un incontro con l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandr Bocan-Harcenko.