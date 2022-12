Pelé e il Santos in tournée con il genio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Si può criticare? Me lo chiesi quando un pomeriggio estivo del '93, davanti a un bel mare, Pavarotti mi mandò garbatamente a quel paese nonostante avessimo un ottimo rapporto. Subdolo, mi aveva ...

WIRED Italia

La sua scomparsa permetterà alle nuove generazioni di capire cosa è stato. Da due giorni in ... Ilsta valutando se ritirare la maglia numero 10, è d'accordo 'No, per nulla. Quel numero ...Il sindaco di, a sua volta, ha dichiarato sette giorni di lutto. L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale della giunta militare ad altri sette anni di carcere ... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti