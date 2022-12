Oms | Pechino condivida in tempo reale i dati sul Covid

(Di sabato 31 dicembre 2022) - In una videoconferenza con il governo cinese, l'Organizzazione mondiale invita le autorità alla trasparenza sui numeri della pandemia e sul sequenziamento del virus, fondamentali per capire se ci ...

In una videoconferenza con il governo cinese, l'Organizzazione mondiale invita le autorità alla trasparenza sui numeri della pandemia e sul sequenziamento del virus, fondamentali per capire se ci siano nuove varianti. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha avuto un incontro con dei funzionari cinesi sul Covid. L'OMS ha chiesto alla Cina maggiore trasparenza in relazione all'ondata di contagi da Coronavirus. Allo stesso tempo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha offerto a Pechino il suo aiuto nella lotta contro la pandemia.