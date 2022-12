No! La moglie di Fauci non si occupa della supervisione etica del marito come insinua Elon Musk

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un recente tweet diha riacceso lezioni riguardo un presunto conflitto di interessi tra Anthonydel National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e laChristine Grady del National Institutes of Health (NIH). Secondo il proprietario di Tesla e Twitter «sembra che quasi nessuno si renda conto che il capobiopresso il NIH – la persona che dovrebbe controllare chesi comporti in maniera– sia sua». Una dichiarazione priva di fondamento, già smentita nel 2021. Per chi ha fretta Siche Christine Grady,di, supervisioni il lavoro del. Con l’arrivo ...

Open

...di Tesla e Twitter "sembra che quasi nessuno si renda conto che il capo della bioetica presso il NIH - la persona che dovrebbe controllare che Fauci si comporti in maniera etica - sia sua". ...... tra le parti sarebbe calato un preoccupante gelo dopo il seccocon cui il centravanti francese ... sebbene sullo sfondo, oltre alla volontà delladi Giroud di lasciare Milano, sembri ... No! La moglie di Fauci non si occupa della supervisione etica del ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Maurizio Battista è una furia in un video social in cui accusa l’ex moglie di non fargli vedere la loro bambina, avuta sei anni fa prima che il matrimonio naufragasse. Il volto tv 65enne sostiene che ...