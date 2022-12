Morto a 24 anni in un frontale | il mister di Pippo | “Vinceremo il campionato per lui”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 dicembre 2022) Cisano Bergamasco. Per tutti, lui, era. Un ragazzo squisitamente educato e rispettoso, buono e di cuore. E, assicura chi lo conosceva bene, non sono aggettivi né scontati, né da frasi fatte. Filippo Panzeri, tragicamente scomparso a 24giovedì sera nelall’altezza della santella della Madonna dei Campelli a Olmo al Brembo, era un bravo ragazzo. Così lo ricordano i giocatori e tutto lo staff del Pontida Briantea, la squadra per la quale era tesserato, con cui si allenava e giocava, studi permettendo. La stessa con cui, la tragica sera di giovedì, quella dell’incidente che lo ha portato via, inesorabilmente, strappato alla sua famiglia e ai suoi affetti, doveva far allenamento ma aveva scelto di non parteciparvi perché, sulla neve, con la tavola da snowboard, aveva picchiato la spalla e goli faceva male. “Mi ha ...