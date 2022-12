(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Concretezza, senso di responsabilità, coraggio di progettare il futuro, orgoglio per i valori della Repubblica e della nostra Costituzione, che sono la forza della nostra democrazia, e poi dignità del lavoro, equità sociale, fiducia nei giovani: sono i pilastri del discorso ed i temi a cui ci ha richiamato il Presidente della Repubblica per affrontare con fiducia il nuovo anno e le sfide impegnative che attendono tutti. Ancora una volta grazie al Presidente Sergiodidi un”. Così il capo politico di Noi Moderati Maurizio

Il Sannio Quotidiano

... Misto - Alleanza Verdi e Sinistra), Maurizio(deputato, Misto - Noi con l'Italia - USEI - ... Camera, Decreti, Destra, Droga, Governo, Ischia,, Meloni, Narcotraffico, Ostruzionismo, ...continua a insistere: "La dignità è il lavoro, non l'assistenza dello stato". Ma con le ... Occupabili e occupati Commentinon dovrebbe firmare una legge di Bilancio così imbarazzante ... Mattarella: Lupi, ‘punto riferimento per intero Paese’ Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Concretezza, senso di responsabilità, coraggio di progettare il futuro, orgoglio per i valori della Repubblica e della nostra Costituzione, che sono la forza della nostra ...Unisciti a noi e chiedi anche tu al Presidente di respingere il pericoloso emendamento che autorizza la caccia selvaggia anche nei parchi e nelle città!