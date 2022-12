Manuale di sopravvivenza (poco serio) se la fidanzata ti lascia al cenone

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 31 dicembre 2022) In alcune zone della Lombardia (Varese-Cremona) è tradizione durante il pranzo di Natale essereto dalla. Queste delusioni d’amore sono molto potenti e belle. Chi le subisce rischia di non arrivare a fine anno. Tanti infatti si buttano nelle fogne, di solito in quelle di Milano, più eleganti e decorose di altre. Ecco alcuni consigli per tenere duro questa settimana, poi il rimpianto per l’amata passa. Appena ricevuta davanti ai parenti la frase “ti lascio”, denudatevi e mettetevi a correre come un matto (es: Forrest Gump). Esausti, fermatevi in un bar e raccontate la penosa vicenda alla barista. 95 per cento delle possibilità che si innamora. Tornate a casa, niente telefonate o messaggi all’amata. Silenzio totale. Chiaramente dallo choc la notte non dormite. Il mattino seguente uscite in strada nudo, stavolta non correte ma recatevi al ...