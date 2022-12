La decisione di Thuram | sacrificio Inter per battere la concorrenza

Inter News 24

C'erano grandi calciatori: Buffon, Crespo,, Cannavaro E diciamo che era un periodo in cui, ...si genera è solo quella che nasce da un dibattito calcistico che poi si conclude con la...Commenta per primo Sarà un gennaio rovente per Marcus. A sei mesi dalla scadenza del contratto con il Borussia Monchengladbach , l'attaccante ...in archivio sono maturi i tempi per la... Thuram Inter, l'acquisto a gennaio è possibile. La situazione Thuram Juve: l’attaccante francese si avvicina all’Inter! Ultimissime notizie legate al futuro del giocatore Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram, attaccante del Borussia ...Milan, segnali forti a Leao Il Milan scalpita per la ripresa del campionato, dove sará di scena all’Arechi, ospite della Salernitana. E scalpita anche Rafael Leao che dopo l’ottima prova messa in most ...