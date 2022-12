Francesco Totti shock | gesto inaspettato | lo ha veramente fatto

(Di sabato 31 dicembre 2022) Botta e risposta traed Ilary, dopo la conduttrice anche l’ex campione ha deciso di osare, è guerra su tutti i fronti! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non c’è tregua tra le fila dell’ex coppia più amata di Roma, ormai a mesi dal divorzio ed entrambi felicemente riaccompagnati sono pronti al passo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

e Ilary Blasi La separazione più chiacchierata della storia, tanto da arrivare sulle pagine del New York Times . Erano la coppia d'oro del panorama italiano, felici insieme dal 2005, ...La coppia è stata avvistata all'aeroporto di Fiumicino in procinto di imbarcarsi con le due figlie dell'ex calciatore, Chanel e Isabele Noemi Bocchi salutano tutti e volano a Miami per festeggiare il Capodanno al caldo e al mare. La coppia ha mantenuto riservata la propria destinazione finché ha potuto, peccato ...A quanto pare dopo aver passato con loro il Natale Francesco Totti è pronto a far il bis anche per Capodanno, già in volo per Miami con le donne di casa ancora al suo seguito, questa volta sarà la ...Totti e Cristiano Ronaldo, differenza e confronto tra due giocatori annoverabili nell'olimpo dei migliori attaccanti del nuovo millennio.