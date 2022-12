È morto Joseph Ratzinger | addio al Papa emerito Benedetto XVI

Leggi su tpi

(Di sabato 31 dicembre 2022): ilXVI è scomparso oggi, 31 dicembre 2022, all’età di 95 anni ed era malato da diverso tempo. “Con dolore informo che ilXVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, ha spiegato. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni così come confermato anche daFrancesco che il 28 dicembre, al termine dell’udienza generale nell’aula Paolo VI, aveva dichiarato: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il...