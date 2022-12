‘Correte | c’è un uomo in bilico sul cavalcavia | si vuole ammazzare’ | ma stava facendo le storie per Instagram

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ha tenuto tutti con il fiato sospeso,pensare che si volesse suicidare. In tanti, allarmati, si sono rivolti al NUE 112. Uno degli automobilisti di passaggio ha immediatamente chiamato i soccorsi, telefonando alla più vicina caserma dei carabinieri, quella di Carate Brianza. L’, impaurito, ha raccontato che una persona era insullungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga e sembrava si stesse gettando da un momento all’altro. Suicidio… apparente E’ accaduto nella serata di ieri, 30 dicembre, intorno alle ore 20:45. L’, un ragazzo di 20, era effettivamente insule rischiava di cadere sulla strada, rimanendo investito dalle auto in transito. Sul posto sono arrivati in pochissimo tempo i carabinieri, che ...

Trend-online.com

Se ancora non lo avete visto, 'Triangle of sadness',in sala perché ancora lo trovate in questi giorni. Allora, come fare a parlare di un film senza spoilerarlo Beh si tratta della storia di ...Si parte già da gennaio 2023:ad acquistare qualcosa di verde. Conto corrente, scelta conveniente per il risparmio Ecco la valida ...