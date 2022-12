Torino | code lunghissime fuori dall’Ufficio stranieri | cosa ci vuole a rispettarne la dignità?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Chissà cheavranno da guardare tutti quelli che, passando la mattina presto da corso Verona, volgono repentinamente lo sguardo verso il cielo o contemplano le vetrine di un bar che non sembra avere niente di diverso da tutti gli altri? Parliamo del corso Verona die di fronte al bar di cui sopra c’è un piazzale dove si snoda la coda dell’Ufficiodella Questura di, al civico 4: uomini donne bambini in fila dalle 6 del mattino, ben esposti alle intemperie delle stagioni, alcuni con regolare appuntamento (ma fa lo stesso!) che attendono di essere ammessi alla selezione iniziale (tu entri, tu no) e poi alla coda interna per accedere agli sportelli. Centinaia e centinaia ogni giorno, alcuni che ritornano più volte perché preoccupati dai ritardi stratosferici nel rilascio del loro permesso di ...