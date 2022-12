Ronaldo-Al Nassr | è UFFICIALE | arrivato l’annuncio del club – ?

Leggi su calcionews24

Al, adesso è arrivata anche l'ufficialità dell'affare: il portoghese vola nel campionato arabo – ? «Il più grande calciatore del mondo ha firmato ufficialmente per l'Al», così ilarabo annuncia l'ufficialità dell'arrivo di Cristiano. ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? #??????? ?#??????? ?????? pic.twitter.com/BBq469mAYh— ???? ????? ??????? (@AlFC) December 30, 2022 Il portoghese, che nelle scorse settimane aveva rescisso con il Manchester United, è così volato in Arabia per questo finale di carriera, dove arriverà a guadagnare circa 200 milioni a stagione.