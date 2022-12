”Palco fantasma” | Bucci FI | “Sul portale nessun riscontro per gli eventi di capodanno Situazione inverosimile”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ostia – “Quanto si sta verificando in queste ore è”. Così commenta Francesco, dirigente di Forza Italia. “Gli– aggiunge – sono stati affidati, ma al momento non risultano sulper le gare. Vorremmo capire come sta gestendo le attività quest’Amministrazione: come Forza Italia presenteremo – spiega– un accesso agli atti per capire i termini della vicenda. Non possiamo accettare che i soldi dei contribuenti vengano ‘buttati’ per colpe o incapacità degli amministratori locali, dato che il nostro territorio si trova in grande difficoltà – conclude– (Foto: Facebook Francesco) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...