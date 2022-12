Pianeta Milan

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l': ecco ledi Atalanta AZ Ledei protagonisti del match tra Atalanta e AZ valido per l'al Gewiss Stadium. TOP: a fine primo tempo Atalanta: AZ: FLOP: a fine primo ...Ecco le, partendo dall'8 per il Napoli: "I risultati negativi nelle ultime amichevoli ... Si capirà subito se queste sconfitte insono state episodiche o se, invece, c'è qualche ... Pagelle amichevole PSV-Milan 3-0: Mirante da orrore, si salvano in pochi Szczesny 5: Non una buona prestazione da parte del portiere polacco che esce male in occasione del gol del vantaggio dello Standard Liegi. Esce all’intervallo per infortunio. Dal 46’ ...I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un’amichevole all’Allianz Stadium: pagelle Juve Standard Liegi I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un’amichevole all’Allia ...