Milan | rinnovo Giroud più lontano | la “colpa” è di Origi

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 dicembre 2022) C’è ansia in questi giorni in casa. Olivier, uno dei punti fermi dei rossoneri, ha comunicato tutta la sua rabbia alla dirigenza rossonera. Il centravanti francese, appena rientrato dal Mondiale, non ha preso bene la proposta dida parte della dirigenza del Diavolo.e ilNon c’è solo l’affaire Leao per Maldini & Co. Nelle ultime ore ildiè schizzato in cima alla lista delle priorità per il. Infatti c’è molta distanza tra le parti per quella che avrebbe dovuta essere soltanto una formalità. FOTO: Getty –-Fiorentina-Il fattore scatenante della polemica è il discorso riguardante ildel ...