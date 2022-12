Gazzetta del Sud

Botte da orbi stasera ain una violenta rissa scoppiata a piazza Cairoli. Accertamenti in corso da parte della Polizia e dei Carabinieri della vicina stazione Arcivescovado per identificare coloro che hanno scatenato ...Dopo l'incendio disastroso per la "fiction" della Rai, le due bombe d'acqua, le continue eruzioni, lo tsunami, oraanche l'abusivismo edilizio. L'indagine è partita lungo i tanti torrenti (circa 12) sparsi per l'isola che anche recentemente sono stati interessati da fiumi di fango scesi dalla montagna ... Messina, scoppia una rissa a piazza Cairoli: botte da orbi tra ragazzi Il tribunale di Messina ha condannato in primo grado, a un anno, i medici nell’ambito del processo nato per la morte di uns donna, deceduta nel 2016 al Policlinico di Messina, a 44 anni, dopo aver ...Casa che va a fuoco dopo il pranzo di Natale! Un corto circuito che ha distrutto una casa. Una casa che è frutto di sacrifici e di rinunce. Ringrazio i vigili del fuoco per il tempestivo intervento e ...