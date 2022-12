Maurizio Battista al veleno contro l’ex moglie Alessandra Moretti | “Non mi fa più vedere mia figlia”

(Di venerdì 30 dicembre 2022)e Alessandranon stanno più insieme. Dopo diversi anni di matrimonio e la nascita della piccolaAnna, il comico e l’attrice hanno deciso di separarsi, con non poche polemiche social.si è separato dalladopo un lungo percorso di vita trascorso insieme. A darne notizia lo stesso comico via etere. Si, perché se l’uomo ha scelto di condividere sui social una lettera dedicata allaAnna per spiegarle quello che stava accadendo tra lui e la consorte, pronta è stata la replica della donna, la quale si è detta più volte ferita dall’ormai ex marito. Il matrimonio trae Alessandra ...

Repubblica Roma

, la figlia non vuole vederlo: 'Vendo la sua cameretta' Selvaggia Lucarelli infastidita dal bimbo che piange (per ore) in aereo: ecco le sue parole Scortato nell' aeroporto di ...Un nuovo durissimo sfogo - denuncia sui social quello del comico triste e arrabbiato perché non può vedere la sua ... "La mia ex non mi fa vedere nostra figlia", sui social il dramma del comico Maurizio Battista "Sono due settimane che non vedo mia figlia per vari motivi, è stata male, è andata a scuola e io pure ho lavorato...", il duro sfogo di Maurizio Battista ...Disavventura in aereo per Tony Sperandeo. L'attore palermitano ha raccontato di essere stato costretto ad abbandonare il volo che da Milano avrebbe dovuto riportarlo in Sicilia ...