Marvel | Evangeline Lilly | Un film sulla A-Force? Se lo faranno contate pure su di me!

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La star di Ant-Mansi sbilancia e si impegna ad aderire con un entusiasmo a untutto al femminileA-, se mailo vorrà realizzare. Prossimamente la rivedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma la starripensa ancora con nostalgia al suo momento preferito in Avengers: Endgame, la reunion al femminile tra supereroine che potrebbe anticipare l'arrivo di unA-. Nel ruolo di Hope Van Dyne/The Wasp,e le altre star al femminile dell'MCU uniscono le forze contro Thanos nella battaglia finale di Avengers: Endgame preannunciando una possibile futura pellicola dedicata alla ...

Andiamo quindi a scoprire quali film e serie TVe DC usciranno nel 2023 . Clicca su ... Nel cast ritroviamo quindi Paul Rudd,Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer. Rivedremo poi ......la Fase 5 delCinematic Universe. Ad aprire le danze, ci penserà Ant - Man and The Wasp: Quantumania. In questo film, diretto da Peyton Reed, vedremo come protagonisti gli attori... Marvel, Evangeline Lilly: "Un film sulla A-Force Se lo faranno ... La star di Ant-Man Evangeline Lilly si sbilancia e si impegna ad aderire con un entusiasmo a un film tutto al femminile sulla A-Force, se mai Marvel lo vorrà realizzare.Quali film e serie TV Marvel e DC arriveranno nel 2023 Tutti i cinecomic e titoli sui supereroi in uscita il prossimo anno ...