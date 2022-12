Lockdown | vaccini | morti | tutte le falle nell’allarme Covid

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mentrele evidenze scientifiche ad oggi raccolte dimostrano sempre più chiaramente che il virus non è naturale, ma un prodotto artificiale fuoriuscito dal laboratorio cinese di Wuhan, tutta l’attenzione dei media è dirottata in questi giorni sulla catastrofe epidemiologica dovuta alle variantiche si starebbe abbattendo sulla Cina. Cosa ci sia dietro questa operazione di propaganda lo dirò alla fine. Ma è divertente anzitutto rivelare alcune contraddizioni nella narrazione ufficiale. Per tre anni proprio in Italia la Cina era diventata il modello da seguire. In Cina c’erano pochissimi, iavevano eradicato il virus, la vita era ripresa in breve tempo normalmente. Lo scorso Capodanno le nostre televisioni mostravano gente euforica nelle piazze senza mascherina e nessun tipo di distanziamento ...

Domani

... 'Mai piùe limitazioni della libertà'. E per questa si è presa il nostro grazie . Però ha ... magari in arrivo dalla Cina, e a tanti altri fattori (, altri virus, ambienti chiusi) che ...'Se a questo si aggiunge che ihanno impedito la circolazione del virus determinando ... dimostratosi, soprattutto con Omicron, molto meno efficace deia mRNA; che ampie fasce di ... Cosa sta accadendo realmente in Cina con il Covid-19 «La Cina è vicina» è il titolo di un film cult di Marco Bellocchio, e mai come in tempi di Covid ce ne siamo resi conto. La ...Per evitare che la gestione della pandemia sfugga di mano, «dobbiamo fare grande attenzione a quello che sta accadendo adesso in Cina – mette in guardia Massimo Andreoni, ...