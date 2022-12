La Germania intervenga | bomba-Ong | ora esplode la guerra con la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ormai èaperta tra le Ong e il governo italiano. Come è noto negli ultimi giorni l'esecutivo guidato da Giorgiaha varato un nuovo regolamento che va proprio a definire le nuove norme per i salvataggi in mare e dunque anche le eventuali sanzioni per le navi umanitarie. Il nuovo regolamento è risultato indigesto e così è Sea Eye, Ong tedesca ad alzare la voce più di tutte minacciando di non seguire la legge italiana e di seguire invece quella della. "Non seguiremo alcun codice di condotta illegale né qualsiasi altra direttiva ufficiale che violi il diritto internazionale", fa sapere l'Ong teutonica. E ancora: "Rifiutiamo questo cosiddetto codice sulle Ong e temiamo che ciò possa portare a conflitti con le autorità italiane. Ci aspettiamo che il governo tedesco ci protegga", ha detto Annika Fischer, membro ...