(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - Le condizioni delemeritoXVI sono definite "stazionarie". Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni rispondendo alle domande dei giornalisti ha riferito che "la scorsa notte ilemerito ha potuto riposare bene. Anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella sua camera". E intanto è cominciata la messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano perre perRatzinger presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Laha raccolto l'invito diFrancesco are per il suo predecessore e "ad accompagnarlo in queste ore difficili". Un appello raccolto dentro e fuori i confini ...

AGI - Agenzia Italia

La comunità cattolica prega per Papa Benedetto XVI