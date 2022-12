Klopp | «Nunez come Lewandowski | anche lui all’inizio non segnava mai»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il passaggio di Darwinal Liverpool è stato uno dei trasferimenti più importanti dell’ultimo calciomercato estivo. L’attaccante dei Reds ha realizzato 9 gol in stagione ma è spesso criticato in Inghilterra per aver sprecato tantissime occasioni da rete. In difesa dell’uruguaiano è arrivato il tecnico del Liverpool Jurgenche, facendoun paragone con(che lui ebbe al Borussia Dortmund), ha dichiarato: «Ci sono molte somiglianze ad essere onesti conlui ha vissuto la stessa storia». «Conabbiamo fatto diverse sessioni ai tiri e lui non ne metteva dentro uno. Allora abbiamo iniziato a scommettere: quandopiù di dieci gol, gli davo dieci euro, oppure era lui a doverli dare a me. Le mie ...

IlNapolista

, le parole su"Con Lewandowski abbiamo fatto diverse sessioni sui tiri e lui non ne metteva dentro uno. Allora abbiamo iniziato a scommettere: quando segnava più di dieci gol, gli davo ...... Alisson; Alexander - Arnold, Matip, Van - Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah,, Oxlade - Chamberlain. Allenatore. JurgenLEICESTER (4 - 3 - 3): Ward; Thomas, ... Klopp: «Nunez come Lewandowski, anche lui all'inizio non segnava ... La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il passaggio di Darwin Nunez al Liverpool è stato uno dei trasferimenti più importanti dell'ultimo calciomercato estivo. L'attaccante dei Reds ha realizzato 9 gol in stagione ma è spesso criticato in ...