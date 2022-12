Israele-Teheran | reazione a catena

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lo sostengono in così tanti che sarà vero: il ritorno di Netanyahu al governo di Gerusalemme farà diventareun paese più cattivo; il suo razzismo peggiorerà, l’aggressività imperialista troverà vigore ulteriore, la sua fame di dominio dilagherà come mai finora. L’opinione viene espressa dalle televisioni, dai giornali, da uomini di cultura, da una parte sostanziosa del mondo politico. Figurarsi quindi dai nostri preti e frati. Può darsi che sia buona. Vedremo. Quel che è certo è che si dicono felici, quelli là di, di quest’altragià conclusasi con successo.

