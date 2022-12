Il missile russo fatto fuori in un secondo | immagini forti | Guarda

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un filmato mostra la contraerea ucraina intercettare unsopra Kiev. Con la guerra che non accenna a fermarsi, solo nella giornata di giovedì 29 dicembre sono stati lanciati contro l'Ucraina "oltre 120 missili". Il mittente sempre la Russia allo scopo di "distruggere infrastrutture critiche e uccidere civili in massa". Lo ha riferito il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. A essere presa di mira dal Cremlino anche la capitale Kiev.l'amministrazione militare, sono 16 i missili registrati nello spazio aereo della capitale. Tutti e 16 sono stati intercettati dalla contraerea ucraina. Un continuo attacco che indigna Josep Borrell. L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri lo definisce "insensato e massiccio", perché "ha distrutto indiscriminatamente ...

sale la tensione con la Bielorussia, che ha riferito di aver intercettato unucraino sul ...da Kiev respingono le accuse e "non esclude una provocazione deliberata dello Stato terrorista, ...Ognistabilisce solo che tutto questo deve finire davanti a un tribunale. Questo è ... della difesa aerea ucraina, che hanno respinto con successo un altro attacco. I difensori ucraini ... Il momento in cui la contraerea ucraina intercetta un missile russo sopra Kiev