Giovane investito in bici da auto a Pordenone | morto

E' morto nella notte, all'ospedale di Pordenone, il giovane di 28 anni che nella tarda serata di ieri era stato investito da un'auto in uno dei viali centrali della città friulana. Le ferite erano apparse da subito gravissime: il giovane era stato trasportato d'urgenza in ospedale. Per cause al vaglio della Polizia di Stato, l'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 in viale Grigoletti, a Pordenone.