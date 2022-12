(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quello che è successo nella Casa del GF Vip durante la notte ha del surreale. Quasi tutti i Vipponi sono stati coinvolti in almeno una lite ed ancheDal Moro è stato uno dei protagonisti della tumultuosa serata.Dal Moro anche controL’ex tronista avrebbe tirato fuori tutta la sua ira non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

l'altro, tutti i membri della maggioranza hanno firmato la delibera che ora contestano per ... "Il sindaco e la sua giunta", commentaBianucci , capogruppo di Sinistra Con Lucca - Civica ...... con l'ad Alessandro Daffina, il partner Irving Bellotti e Carmen Zizza, oltre che da... Punti di contatto non mancano: è ormai pacifico che il destino di Tim sia quello di essere divisauna ... Daniele tra Oriana e Nicole Murgia, è scontro: "Non mi fido di nessuna" Ovviamente, oltre a discutere con Oriana, Daniele ha battibeccato anche con Nicole: Se Wilma viene a dirmi una cosa – che invece è una persona di cui mi fido – io ci credo, fino a prova contraria. Dal ...Ieri sera Dana Saber ha rivelato ad Antonella Fiordelisi che, in confessionale, le avrebbero consigliato di baciare George ...