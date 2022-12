Dakar 2023 | c’è un equipaggio tutto al femminile | Rebecca e Giulia | nel segno di Hamilton

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quattordici tappe (da domani al 15 gennaio) e oltre 8500 chilometri da percorrere. Tutti nel deserto dell’Arabia Saudita. E’ questa la foto dellache punta forte sull’Italia con 69 equipaggi tricolore iscritti alle categorie moto, auto e camion. E fra questi spicca senza dubbio la coppia tutta in rosa composta daBusi eMaroni. Le due ragazze porteranno la bandiere del team (ovviamente italiano) Hrt Technology e racconteranno una storia che in qualche modo si spingerà oltre l’impegno agonistico., 26 anni, bolognese, ha legato il suo nome allagià nell’edizione 2022, quando, un anno fa, è stata la più giovane donna nella storia della competizione a scendere in pista in questo rally.Busi (26 anni) bolognese e ...

Quindi, in buona sostanza, se mi chiedete come si potrebbe seguire la, vi devo anticipare che le mie informazioni potrebbero essere anch'esse limitate. Questione di onestà che, spero, ...L'edizione della Rally, la 45esima della storia, sara piu lunga e piu difficile del solito. Sono stati gli organizzatori a dirlo, aggiungendo che ci saranno circa il 70% di percorsi inediti, con le linee di ...Ekstroem regala ad Audi la prima vittoria di tappa alla Dakar 2023 firmando il miglior tempo nel prologo. Battuto Sébastien Loeb per appena 1 secondo. Terzo Peterhansel davanti ad Al-Attiyah. Sesto Sa ...