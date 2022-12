Covid Cina | variante Gryphon in Italia oggi non sfonda

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lainnon. La– che corrisponde al ricombinante XBB – è sotto i riflettori in questi giorni sulla scia dell’allarme per la situazionein. In, secondo i dati relativi al periodo 14 novembre-25 dicembre, risulta stabile rispetto agli ultimi mesi. Al momento le sequenze depositate nell’arco delle ultime sei settimane sono pari al 2% del totale, un valore sostanzialmente senza variazioni rispetto al bollettino mensile sulle varianti di novembre, curato dall’Istituto superiore di sanità. “Si continua a monitorare – scrive l’Iss nel quadro che emerge dall’ultimo report pubblicato. – anche la circolazione di XBB”, ricombinante dei sottolignaggi BA.2.10.1 e ...

Corriere della Sera

AGI - ' Finora siamo assolutamente tranquilli, tutti i casi campionati dalladimostrano che sono tutte varianti di omicron già presenti . Siamo molto sereni, anche se ... sia per ilche per l'...leggi anche Mascherine, tamponi e quarantena: la strategia del governo Meloni dopo la nuova ondata diinRestrizioni di viaggio Il motivo di questo improvviso aumento dei casi è ... Covid, le ultime notizie di oggi da Italia, Cina e mondo | La Ue: «Restare vigili, scarsi dati da Pechino»... Negli ultimi sette giorni sono stati analizzati un quinto di test diagnostici in meno. Sale leggermente il tasso di positività: +1,6% ...Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute)() - Si conferma 'Cerberus' la sottovariante Omicron più diffusa in Italia nelle ultime 6 settimane, seguita da ...