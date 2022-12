Città da visitare in inverno | le più magiche

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Con l’arrivo dell’, fra mercatini e nevicate, è arrivato il momento di concedersi una vacanza rilassante e favolosa. Il treno è il mezzo perfetto per spostarsi, grazie anche a numerose offerte e a tante mete raggiungibili con la Winter Experience di Trenitalia. L’unica cosa che dovrai fare? Decidere dove andare! Poi fai la valigia, sali sul treno e parti alla scoperta dei luoghi più belli – fra borghi, località sciistiche e– protagonisti dell’in Italia ed Europa. Le mete invernali in Europa, fra neve e lucine L’è la stagione giusta per viaggiare in treno e scoprire nuove mete in Europa. Fra ledac’è senza dubbio Parigi, raggiungibile facilmente grazie all’Alta Velocità. Unada esplorare, ammirare e amare, con le sue ...