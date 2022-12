Bilancio di fine anno in casa Garlasco

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ph. Roberto Peli, 30 dicembre 2022 – È stato un 2022 pieno di sfide, emozioni e novità quello del Volley 2001: ad aprile la salvezza della A3 e della B1; a luglio l’arrivo di Italo Vullo, primo Direttore Generale della storia del club; qualche mese più tardi la firma di Moyashi Germogli di Soia come title sponsor della A3. A bocce ferme (campionati in pausa sino all’8 gennaio) Savino Di Noia, Direttore Sportivo della A3, fa un primo punto della situazione: “Siamo al termine del 2022 e la nostra valutazione rispetto all’avvio di stagione è comunque positiva. Abbiamo avuto un inizio molto complicato, legato certamente all’aver cambiato 10/12esimi del gruppo, ed è naturale dover fare i conti con delle difficoltà di amalgama. Il valore del gruppo non è mai stato messo in discussione e adesso stiamo giocando: siamo diventati più ...

Poliziamoderna.it

ROMA - Poche ore e ci lasceremo alle spalle il 2022. È stato ancora un anno difficile ma allail Paese ha retto, non solo, in alcuni settori, penso all'export, ha pure recuperato alla ......... nel messaggio dianno trasmesso sui suoi canali social, durante lo spazio 'Gli appunti di ... La Legge di, che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, stanziando un'ampia fetta ... Dati di fine anno: il bilancio della Polizia criminale .45: interpellata su perché non abbia applicato il blocco navale, spiega: «Non l'ho mai inteso come atto di guerra. Parlavo e parlo di una missione europea. Intanto avete visto che abbiamo posto alcun ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...