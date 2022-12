Addio Vivienne Westwood | l’irriverente Signora della moda

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Se ne è andata via in punta di piedi “serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra“. Al contrario di un’esistenza sempre vissuta al massimo, mai risparmiandosi. Una vita insolita e particolare quella diladyinglese. La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi sessant’anni sono stati fondamentali per il fashion system mondiale.alla Regina del punk mondiale, il credodesigner “Continuerò connel mio cuore – ha detto Andreas Kronthaler, marito e partner creativostilista -. Abbiamo lavorato fino alla fine e lei mi ha dato un sacco ...

Westwood,alla regina della moda britannica Si è spenta a Londra, a 81 anni, la leggendaria stilista che ha inventato l'estetica punk. La moda perde una provocatrice superba, una ...IMPEGNO AMBIENTALISTA - Accanto all'impegno (e anche alle vicissitudini finanziarie e fiscali) per il suoWestwood Group, che ha continuato a crescere negli anni Duemila,ha ... Addio a Vivienne Westwood: muore a 81 anni la regina dello stile punk LONDRA – Ci lascia la stilista londinese Vivienne Westwood all'età di 81 anni. La Westwood è stata icona punk e antisistema e aveva da tempo un brutto male, seppur vissuto nel massimo riserbo. Non si ...