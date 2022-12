Uno splendido esemplare di airone è ospite gradito della Villa Comunale di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUncenerino alloggia sulle sponde del laghetto. Questouccello, frequentatore abituale dei principali corsi d’acqua del Sannio, il Calore ed il Sabato, presenza costante anche in centro città accanto ai ponti tra piazza Bissolati e Corso Vittorio Emanuele e su via Napoli, da qualche tempo, come ogni beneventano che si rispetti, ha cominciato a frequentare il suggestivo polmone verde cittadino sul Viale degli Atlantici, accanto ai cigni e ai germani che il Comune, come da sua tradizione, ha portato in quel luogo. L’(nome scientifico: “Ardea cinerea”) fotografato è, invece, un ‘auto-invitatosi’ del laghetto.Si può anche dire che questodi ‘...