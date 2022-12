Sassuolo | Carnevali | “Il mio nome accostato alla Juventus? Fa un effetto importante”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’amministratore delegato del, Giovanni Carnveali, è stato incalzato da Sky Sport in merito ai rumors che lo vedono vicinoper la rifondazione bianconera. Ecco le sue parole: “Fa unessere accostati a grandi club ma ora inizia il calciomercato dei giocatori che è difficile da portare avanti e pensiamo a quello”. Sulla possibile cessione di FrattesiRoma: “Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo valorizzato giocatori provenienti dal loro vivaio. Ma oggi Frattesi ha richieste dPremier League. Quello del calciomercato sarà un mese lungo, qualche richiesta è arrivata, noi vorremmo mantenere una rosae quindi non cedere giocatori come Frattesi. Siamo anche...

Giovanni Rossi , braccio destro di Carnevali, è un profilo meno chiacchierato ma già inserito (in passato) nell'ambiente bianconero. La manovra interna porterebbe alla promozione di ....... 'questa direzione farebbe decollare nuovamente le quotazioni della promozione interna di Giovanni Manna per il ruolo di ds e del possibile ritorno di Giovanni Rossi ora proprio al... Sassuolo, Carnevali: "Frattesi Ottimi rapporti con la Roma, piace anche in Premier" Ad oggi però le richieste per Frattesi arrivano dalla Premier League". Lo ha detto Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, prima dell'amichevole contro l'Inter. "Ora inizia il mercato, ...